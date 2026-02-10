Организм в стрессе: почему садиться за руль при недосыпе опасно для жизни

Невролог Мало: водителю нельзя садиться за руль, если он спал меньше 6 часов

Если человек мало поспал ночью, ездить на машине может быть опасно. Те, кто отдыхал меньше 6 часов, на следующий день чувствуют себя почти так же, как если бы ощущали алкогольное опьянение, рассказала невролог Селия Гарсия Мало, сообщает « Царьград » со ссылкой на Cuidate Plus.

Она порекомендовала водителям не садиться за руль машины при недосыпе. Иначе вероятность попасть в ДТП будет столь же высокой, как при нетрезвом состоянии.

Представитель Испанского общества сна Мария Хосе Мартинес Мадрид рассказала, что из-за хронического недосыпа организм испытывает стресс. Если человек постоянно не высыпается, мозг хуже функционирует. Водителю сложнее обрабатывать данные. Еще возникает риск появления сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Доктора допускают, что полноценный сон влияет на здоровье людей. Если человек не высыпается, это негативно повлияет на настроение, внимание, обмен веществ.

