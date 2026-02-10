Организм в стрессе: почему садиться за руль при недосыпе опасно для жизни
Если человек мало поспал ночью, ездить на машине может быть опасно. Те, кто отдыхал меньше 6 часов, на следующий день чувствуют себя почти так же, как если бы ощущали алкогольное опьянение, рассказала невролог Селия Гарсия Мало, сообщает «Царьград» со ссылкой на Cuidate Plus.
Она порекомендовала водителям не садиться за руль машины при недосыпе. Иначе вероятность попасть в ДТП будет столь же высокой, как при нетрезвом состоянии.
Представитель Испанского общества сна Мария Хосе Мартинес Мадрид рассказала, что из-за хронического недосыпа организм испытывает стресс. Если человек постоянно не высыпается, мозг хуже функционирует. Водителю сложнее обрабатывать данные. Еще возникает риск появления сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.
Доктора допускают, что полноценный сон влияет на здоровье людей. Если человек не высыпается, это негативно повлияет на настроение, внимание, обмен веществ.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.