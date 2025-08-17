сегодня в 14:33

Около 1,8 тыс машин скопилось в очереди у Крымского моста

Более тысячи автомобилей ожидают ручной проверки на таманском направлении у Крымского моста. Еще свыше 700 машин ждут досмотра со стороны Керчи, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру .

По данным на 14:00 по московскому времени, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр стоят 1108 автомобилей. Среднее время ожидания превышает 3 часа.

Со стороны Керчи в очереди скопилось 715 автомобилей. Здесь время ожидания ручного досмотра составляет до 3 часов.

В общей сложности у Крымского моста в пробке стоит 1823 автомобиля.

Ранее огромная пробка у Крымского моста собиралась 7 августа. Тогда в очереди на досмотр застряли 2400 автомобилей.