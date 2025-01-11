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Ограничения полетов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Такое решение приняли в целях обеспечения безопасности.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

По его словам, авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов и сотрудники аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

ВСУ атаковали Россию с помощью беспилотников. Более 15 дронов сбили в Воронежской области, был атакован Краснодарский край, также пострадавшие есть при атаке дрона ВСУ на жилой дом в городе Котовск Тамбовской области.