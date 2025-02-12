Новый автобус начал возить школьников в Шаховской

В муниципальном округе Шаховская ожидается значительное улучшение транспортного обслуживания учащихся благодаря поступлению нового автобуса средней вместимости. Этот автобус предназначен для перевозки школьников и призван обеспечить их безопасную и комфортную доставку в образовательные учреждения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент новый транспорт проходит необходимые процедуры оформления, и вскоре он выйдет на маршрут. Это событие особенно важно для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где доступ к образовательным учреждениям может быть затруднен.

«Безопасность наших детей — наш безусловный приоритет. Новый автобус позволит нам обеспечить комфортную и безопасную доставку школьников к месту учебы», — сказал глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев.

Таким образом, поступление нового школьного автобуса станет важным шагом к улучшению транспортной инфраструктуры округа и повышению уровня безопасности для учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.