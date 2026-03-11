Новокузнецк занял 3 место в РФ по качеству транспорта

сегодня в 12:22

На 3 месте по качеству общественного транспорта в России оказался Новокузнецк

Аналитическая компания SIMETRA включила Новокузнецк в тройку лидеров рейтинга качества общественного транспорта за 2025 год. Кемерово заняло 13-е место, сообщает Сiбдепо .

SIMETRA опубликовала результаты исследования качества общественного транспорта в городах России за 2025 год. Эксперты оценивали комфорт и удобство, ценовую доступность, безопасность, физическую доступность и развитие маршрутной сети.

Москву и Санкт-Петербург оказались вне конкуренции — эти города аналитики не включили в топ. Лидером рейтинга стала Пермь, второе место занял Екатеринбург. Третью позицию занял Новокузнецк.

Ценовую доступность транспорта в Новокузнецке оценили в 99 из 100%. Комфорт и удобство получили 81%, функциональность сети — 72%. Устойчивое развитие и безопасность набрали 59%, физическая доступность — 69%.

Кемерово заняло 13-е место в списке. Прокопьевск расположился на 78-й позиции, уступив более 50 строк лидерам рейтинга.

