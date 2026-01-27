Неплатежеспособность екатеринбуржцев заставила автошколы сильно занизить цены

Цена обучения в автошколах Екатеринбурга в Свердловской области уменьшена за счет сокращения программы. Без этого никто не смог бы позволить себе отучиться на права, рассказал « ОТВ-Екатеринбург » представитель Уральской ассоциации автошкол Илья Курочкин.

В среднем цена учебы в автошколе в Екатеринбурге составляет около 40 тыс. рублей. Некоторые учреждения продают услуги и более дешево. Эти цены занижены, отметил Курочкин.

«Сейчас, чтобы выдать полный курс, стоимость должна быть как минимум 70 тысяч рублей. Многие автошколы просто уменьшают количество часов вождения», — подчеркнул Курочкин.

С 1 марта 2026 года теорию в автошколах можно будет преподавать в дистанционном формате. Курочкин считает, что на качество обучения это не повлияет. Те, кто не хочет учиться, не будут делать это и в очном формате. К тому же, с 2019 года в России активно используют дистанционный способ обучения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.