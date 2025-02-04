Названы самые активные покупатели полисов КАСКО среди знаков зодиака

Рак, Телец и Близнецы оказались самыми активными покупателями полисов КАСКО — каждый знак составлял по 9% от общего числа застрахованных. Львы и Близнецы также активно участвовали в страховании – по 8% от общего числа продаж, что свидетельствует о том, что эти знаки также ценят свою безопасность и уверенность на дороге. Об астрологических предпочтениях россиян в страховании рассказали РИАМО в «Сравни».

Самым застрахованным городом в 2024 году стала Москва — 54% от общего объема продаж полисов КАСКО. Высокая концентрация автомобилей и потребительская активность москвичей создают оптимальные условия для страхового рынка. За Москвой следует Санкт-Петербург — у него 21% продаж, что также подтверждает высокую заинтересованность населения города в страховых полисах. Московская область и другие регионы, такие как Самарская и Свердловская области, показали более скромные показатели — 12%, 7% и 5% соответственно.

По данным «Сравни», в 2024 году среди водителей с полисами КАСКО преобладали опытные автомобилисты со стажем более 5 лет, которые составили внушительные 92%. Напротив, начинающие водители со стажем менее 5 лет составили лишь 8%, что в свою очередь может указывать на недостаток у них опыта и знаний в области страхования.

«Мы отмечаем, что продажи полисов КАСКО в 2024 году выросли в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом. Такой рост в значительной степени обусловлен увеличением цен как на автомобили, так и на запчасти к ним. Кроме того, с ростом числа машин на дорогах и, как следствие, увеличением числа ДТП, владельцы транспортных средств преимущественно всех знаков зодиака стали более внимательны к своей безопасности и осознали важность страхования личного автомобиля», — заявил руководитель по работе с партнерами КАСКО в «Сравни» Евгений Фатьянов.