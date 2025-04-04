Надвижку пролетного строения будущего перехода выполнили в Люберцах

Строители выполнили надвижку пролетного строения будущего надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе в поселке Красково городского округа Люберцы, об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Выполнена надвижка пролетного строения будущего надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе в районе ул. КСЗ. Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы „Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017–2026 года“, — отметил Волков.

Он добавил, что переход обеспечит безопасный подход к школе-новостройке в Красково, а также другим социальным объектам.

«Сдать переход планируется в IV квартале 2025 года», — подчеркнул Владимир Волков.

В городском округе Люберцы продолжается строительство надземного пешеходного перехода через ж/д пути в пос. Малаховка. Он соединит улицу 1-я Первомайская и Новый проспект. Строительство этого перехода планируется завершить в III квартале текущего года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.