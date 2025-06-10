На улице Колхозной в Подольске уложили порядка 10 тыс кв м асфальта

В Подольске на улице Колхозной завершаются работы по укладке нового асфальта. Предварительно дорогу подготовили, сняли фрезой старое асфальтобетонное покрытие. Затем на всем протяжении улицы убрали сколы старого асфальта и смет с прибордюрной части. Подготовительные работы продолжались в течение полутора недель, сообщает пресс-служба администрации округа.

В начале текущей недели на локацию прибыл асфальтоукладочный комплекс. Укладку нового дорожного покрытия начали по одной полосе, а продолжили по другой. В ближайшее время работы завершат. Всего рабочие уложат порядка 10 тыс. кв. метров нового дорожного полотна.

На следующем этапе начнется восстановление искусственных дорожных неровностей.

Ранее на улице 50 лет ВЛКСМ заменили 4 300 кв. метров асфальта на дороге протяженностью 544 метра и отремонтировали дорожное полотно на ряде других улиц.

В текущем году в округе отремонтируют более 30 тыс. кв. м дорог, это на 9 км больше, чем в 2024 году.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.