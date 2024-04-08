На дорогах Подмосковья зафиксировано более 784 тыс автомобилей утром 8 апреля

В понедельник утром, 8 апреля, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано более 784 тысяч автомобилей, что на 3% ниже по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит быть водителей внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.