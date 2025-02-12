«Мострансавто» тестирует внедрение электронных путевых листов в Истре

В «Мострансавто» продолжается реализация пилотного проекта внедрения электронных путевых листов — это шаг к цифровизации процессов и повышению эффективности работы перевозчика. Сейчас систему тестируют на производственной базе в Истре, где ежедневно оформляется до 90 электронных документов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Путевой лист в цифровом формате создается в системе «1С: УР». В нем фиксируются все ключевые данные: информация о маршруте, техническом состоянии автобуса и прохождении водителем предрейсового медосмотра. С цифровыми документами работают диспетчеры, механики отдела технического контроля и медработники, отвечающие за предрейсовый медицинский осмотр водителей перед выходом на линию.

Пока тестирование проходит на отдельных серверах, имитирующих работу системы. Однако уже в конце марта электронные путевые листы начнут передаваться в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Проект стартовал в конце ноября 2024 года и уже показывает свою эффективность. Переход на электронные документы ускоряет выпуск автобусов на маршруты, снижает нагрузку на сотрудников и позволяет постепенно отказаться от бумажного документооборота. Электронный путевой лист — это полноценный аналог традиционных бумажных путевых листов, поэтому в дальнейшем электронные путевые листы планируется внедрить и в других подразделениях «Мострансавто».

На сегодняшний день компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов в Подмосковье. В автопарке насчитывается свыше 6 тысяч автобусов, которые ежедневно перевозят около 1,6 миллиона пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.