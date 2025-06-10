«Мострансавто» напоминает о правилах перевозки в автобусах сезонного спортинвентаря

В преддверии праздничных выходных «Мострансавто» напоминает любителям активного отдыха о правилах перевозки в автобусах предприятия летнего спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Спортивный инвентарь, который в длину, ширину и высоту в сумме не превышает 120 см, — самокаты в сложенном виде, ролики, скейтборды — пассажиры могут провозить бесплатно. Более крупные предметы необходимо перевозить за дополнительную оплату. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 см. Правила перевозки спортинвентаря указаны в ст. 22 ФЗ № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Провоз спортинвентаря оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 63 руб., в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 63 руб., свыше 25 км до 50 км включительно — 126 руб., свыше 50 км — 189 руб. Отметим, что водитель может отказать в перевозке спортинвентаря, если он препятствует входу или выходу пассажиров из автобуса. Все снаряжение должно быть надежно упаковано в специальные чехлы. «Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает более 5 000 автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.