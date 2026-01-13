сегодня в 22:08

Московские специалисты оценят места для новых станций метро в Самаре

Анализ маршрутов и местоположения новых станций самарского метрополитена проведут специалисты московского института. Правительство Самарской области доверило столичному научно-исследовательскому учреждению проведение всесторонней экспертизы самарской транспортной сети с целью выявления оптимальных точек для строительства новых станций подземки, сообщает «Царьград» .

Задача специалистов включает в себя изучение текущей ситуации и подготовку решений по улучшению городской транспортной инфраструктуры. В процессе исследования специалисты рассмотрят варианты расширения существующих линий и этапы реализации строительных проектов подземного транспорта.

Среди изучаемых направлений — ветки к железнодорожному вокзалу и набережной города, что позволит оценить их реализуемость и соответствие с действующей системой.

После предоставления рекомендаций местные власти определятся с точным расположением станций, основываясь на дополнительных геологических и геодезических работах. Эти инженерно-геодезические исследования необходимы для уточнения маршрутов и снижения опасностей при строительстве.

На сегодняшний день в Самаре функционирует единственная линия метро, состоящая из десяти станций. Строительство 11-й станции «Театральной» завершит формирование первой линии. Сдать объект планируют в конце 2026 года.

