Минтранс предупредил о гололедице в Подмосковье 28 февраля

Потепление до +5 градусов и ледяной дождь ожидаются в Подмосковье в выходные, 28 февраля и 1 марта. Ночные заморозки могут привести к образованию гололедицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московском регионе в выходные произойдет смена календарных сезонов на фоне повышения температуры. Днем 28 февраля воздух прогреется до +4 градусов, возможен ледяной дождь. В первый день весны синоптики прогнозируют до +5 градусов и осадки в виде дождя.

При этом в ночные часы сохранится минусовая температура. Снежный покров будет таять днем и подмерзать ночью, что повышает риск образования гололедицы. В связи с этим автомобилистов просят быть внимательными и следить за прогнозом погоды.

«Дорожные службы Подмосковья мониторят погодно-дорожные условия и проведут необходимые работы по обеспечению безопасного проезда на региональных дорогах. Кроме противогололедной обработки специалисты Мосавтодора продолжают убирать и вывозить снег», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве призвали водителей и пешеходов соблюдать осторожность рядом с крупногабаритным транспортом. У автобусов, грузовых и специализированных машин длиннее тормозной путь, больше слепых зон и ниже маневренность. Водителям советуют не отвлекаться на телефон, заранее снижать скорость перед поворотами и переходами, держать увеличенную дистанцию и выполнять маневры плавно. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по переходам и использовать световозвращатели в темное время суток.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.