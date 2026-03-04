Минтранс Подмосковья предупредил о гололедице на дорогах

Желтый уровень погодной опасности из-за мокрого снега объявлен в Московской области до конца среды, на дорогах возможна гололедица. Водителей и пешеходов призвали соблюдать повышенную осторожность, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за мокрого снега в регионе ухудшается видимость и снижается сцепление колес с дорогой. В ведомстве рекомендуют автомобилистам не отвлекаться на телефон, снизить скорость и увеличить дистанцию, чтобы успевать реагировать на внештатные ситуации. Следует избегать резких маневров, поскольку на мокром покрытии тормозной путь увеличивается.

Особую внимательность необходимо проявлять на перекрестках и пешеходных переходах. Скорость следует снижать заранее и обязательно пропускать пешеходов. Пешеходам советуют переходить дорогу только по переходам, убедившись, что водители их заметили, а также использовать световозвращающие элементы.

При чрезвычайной ситуации, поломке или ДТП нужно покинуть проезжую часть и перейти в безопасное место, после чего позвонить по номеру 112. Операторы подскажут порядок действий и направят помощь. Оставаться в автомобиле или рядом с ним на дороге опасно.

Актуальную информацию о дорожной ситуации можно найти в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.