Маршруты наземного транспорта в разных частях Москвы скорректируют с 13 декабря

13 декабря в двух округах Москвы и в ближайшем Подмосковье скорректируют схемы движения 6 автобусных маршрутов. Эти изменения помогут быстрее добираться от метро до крупных жилых комплексов. Кроме того, введут 7 новых остановок в других частях города.

Главные изменения:

Маршрут 129 пойдет от Крылатского до ЖК «Спутник» в Красногорске с заездом в «Мякинино» в сторону Крылатского.

Маршрут 251 объединят с маршрутом 251к. Автобусы пойдут в обе стороны по Осеннему бульвару и будут ходить чаще.

Маршруты 626 и 654 заменят на новый маршрут 354. Вместо Проектируемого проезда № 6015 автобусы пойдут до «Мякинино парка» с заездом в Рублево в обе стороны.

Благодаря изменениям равномерно распределится нагрузка между маршрутами. При этом будет сохранена связь Рублева, ЖК «Спутник» и «Мякинино парка» с ближайшими станциями метро.

Также введут 7 остановок для 9 маршрутов наземного транспорта в разных частях города:

«Резиденции композиторов» для маршрута с910.

«Поликлиника» в сторону Проектируемого проезда № 1152 для маршрута 862.

«Парк Победы» в Крекшине для маршрута 278.

«Останкинское кладбище» для маршрута с585.

«Навка Арена» в сторону Крылатского моста для маршрутов 232 и 271.

«Мажоров переулок» в сторону метро «Электрозаводская» для маршрутов 552 и 604.

«Барвиха» для пригородного маршрута 1101.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного транспорта и сокращать время в пути для пассажиров. С 13 декабря скорректируем 6 маршрутов автобусов в районах Крылатское, Кунцево и Строгино. Транспорт будет ходить чаще и довозить жителей крупных жилых комплексов до ближайших станций метро в разы быстрее. Также введем 7 новых остановок для 9 маршрутов автобусов и электробусов. Они появятся рядом с жилыми кварталами и крупными точками притяжения», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажиры всех городских маршрутов, а также пригородных маршрутов Московского транспорта проекта «Москва — область» могут оценить их работу и поучаствовать в масштабном исследовании по работе Московских автобусов и электробусов. QR-код для прохождения опроса расположен в каждом столичном автобусе у кабины водителя, а также напротив второй двери. Кроме того, пройти опрос можно по ссылке.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

В рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.