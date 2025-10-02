Количество платных парковочных мест в Подмосковье вырастет до 30 тыс в 2026 году

Власти Московской области намерены увеличить количество платных парковочных мест в регионе. К концу 2025 года их число достигнет 10 тысяч, а в 2026 году планируется утроить этот показатель до 30 тысяч мест, об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, пишет MSK1.RU .

По словам Сибатулина, расширение сети будет происходить постепенно. Главной причиной введения платной парковки, стартовавшего осенью прошлого года, стала необходимость борьбы с хаотичным размещением автомобилей. По словам чиновника, плотный трафик в популярных локациях часто делает невозможным комфортную парковку для водителей.

В 2025 году планируется активно развивать проект по решению проблемы перегруженности парковочных мест в популярных локациях. По мнению специалистов, освобождение этих зон от избыточного количества автомобилей позволит гражданам беспрепятственно добираться до нужных мест практически в любое время. Кроме того, эксперты считают, что такие меры увеличат пропускную способность дорог за счет устранения брошенных машин и коммерческого транспорта.

Что касается платных парковок, работа над этой инициативой началась еще в прошлом году, когда проводилась подготовка нормативной базы, согласование документации с контролирующими органами и запуск первых платных парковочных зон.

«Мы планируем к концу года увеличить охват платных парковок до 10 тысяч мест. К следующему году предварительно это 30 тысяч мест. Постепенно количество платных парковок будет увеличиваться», — рассказал Сибатулин.

В 23 городах региона функционирует свыше 3800 платных парковочных мест со средней стоимостью часа стоянки в 50 рублей. Согласно информации властей, количество таких парковок будет постепенно увеличиваться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.

