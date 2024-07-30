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Китайская Omoda «умерла» через полчаса после покупки у дилера в Екатеринбурге

Мужчина приобрел китайский автомобиль Omoda S5 GT в дилерском центре Екатеринбурга, но через полчаса машина сломалась, сообщает SHOT .

Отмечается, что средняя цена со скидкой на данный китайский автомобиль установлена в районе 2 млн рублей.

Когда пробег машины составлял всего 33 км, загорелся «чек» двигателя. Это произошло ровно через полчаса после того, как владелец новой Omoda S5 GT купил автомобиль и выехал на нем из салона.

«Железного коня» пришлось отправить по гарантии в сервис от дилера. Там удалось обнаружить проблему, автомобиль уже починили.

Владелец отмечает, что после этого поломок не было. Пробег автомобиля уже насчитывает 5 тыс. км.