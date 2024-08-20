Яндекс Такси: резкого снижения числа водителей с 1 сентября не ожидается

С 1 сентября у таксистов будет 60 дней для того, чтобы купить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и уведомить об этом госорганы. Поэтому резкого снижения числа водителей в связи с введением новых правил не ожидается, сообщили РИАМО в пресс-службе Яндекс Такси.

В настоящее время страховые компании не запустили продажу полисов ОСГОП для такси и, вероятно, продажи начнутся с 1 сентября. Соответствующие предложения страховщиков будут размещаться в приложениях для водителей и партнеров Яндекс Такси.

Недавно таксисты получили возможность покупать краткосрочные полисы ОСАГО, действительные только в дни выхода на линию, а не на год. Приобрести полис можно прямо в мобильном приложении, которое используется для работы с заказами такси. Компания выразила готовность разработать аналогичное решение для ОСГОП.

«В интересах пассажиров мы сохраняем наше страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей по 2 млн рублей на человека в каждой поездке, пока полисы ОСГОП не станут повсеместными», — добавили в пресс-службе.

С 1 сентября 2024 года вступает в силу закон, согласно которому в РФ вводится обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.