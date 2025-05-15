Ямочный ремонт дорог продолжается в Клину

Дорожники Клина работают на окраине округа — в поселке Нудоль и в Клину на Бородинском проезде. Здесь уже провели подготовительные работы — сделали фрезеровку ям, высушили поверхность. Сейчас укладывают асфальт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Затяжные дожди последних дней сильно осложнили работу специалистов — ямы заполнены водой. Поэтому перед укладкой асфальта яму нужно тщательно подготовить: высушить, удалить мусор и сформировать границы «заплатки». И только потом работать с асфальтовой смесью. Ранней весной дорожники работали только холодным асфальтом. Сейчас заработали асфальтовые заводы и работа пошла уже горячей асфальтобетонной смесью. Ею удобно ремонтировать крупные дорожные карты и большие участки дорог.

Ежедневно в Клину ремонтируют от 20 до 30 ям. Работы ведутся на дорогах муниципальной дорожной сети силами МАУ Чистый город и на дорогах с автобусным сообщением силами подрядной организации, выигравшей контракт на проведение работ.

С начала текущей недели в Клину устранено 60 ям. За май месяц — около 200 ям.

Всего же за строительный сезон 2025 года в городском округе Клин отремонтируют более 30 участков дорог: 24 участка муниципальных и девять участков региональных дорог. Общая площадь подлежащей ремонту муниципальной части дорожного покрытия составит 134 тыс. кв. м или 24,5 км полотна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.