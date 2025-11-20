Изменен график ряда пригородных поездов Курского и Рижского направлений

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится с 22 по 24 ноября в связи с работами по развитию инфраструктуры на участке Москва-Рижская — Подмосковная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологическое «окно», продолжительностью 51 час, назначено с 00:20 22 октября до 03:20 24 ноября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. За это время будут проведены масштабные работы по переключению 1 главного пути на новый путепровод, который был возведен для развития городской дорожной сети и обеспечения связи ул. Добролюбова и Складочной. Железнодорожники демонтируют 550 метров рельсошпальной решетки, проведут укладку новой на балластное основание путепровода, выправку и балластировку пути, укладку бесстыковых рельс. Ранее было проведено переключение 2 главного пути.

На период работ в указанные дни движение поездов на участке от Марьиной рощи до Стрешнево организуется по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание поездов внесены существенные корректировки. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-2 станут курсировать по укороченным маршрутам — от или до станций Тушино, Красный Балтиец и Москва-Пассажирская-Курская. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов совершат укороченные рейсы. Часть поездов выведена из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.