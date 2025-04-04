Искусственные неровности отремонтировали на дорогах в пяти округах Подмосковья

«Искусственные неровности успокаивают движение на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — пояснили в ведомстве.

Так, дорожники восстановили искусственные неровности на городских шоссе: Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе и Кубинском шоссе в микрорайоне Кантемировский в Наро-Фоминске.

И в малых населенных пунктах провели ремонтные работы, отремонтировав искусственные неровности на ул. Советской в селе Коробчеево г. о. Коломны, ул. Старой в деревне Войново-Гора Орехово-Зуевского округа и на ул. Староандреевской в поселке городского типа Андреевка г. о. Солнечногорска.

Специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследование покрытия и всех элементов, влияющих на безопасность: ограждений, светофоров, линий освещения, знаков, искусственных неровностей.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.