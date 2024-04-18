Инспекторы ГИБДД Дубны проверят соблюдение правил перевоза пассажиров

Госавтоинспекция Дубны до 21 апреля проводит профилактическое мероприятие «Автобус», направленно на снижение уровня аварийности на пассажирском автотранспорте, профилактику нарушений ПДД водителями совершающих перевозку пассажиров. Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна .

Сотрудники полиции обращают внимание на техническое состояние автобусов, обязательное соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров, а также установленных норм перевозок пассажиров.

Госавтоинспекция убедительно просит водителей при осуществлении перевозок пассажиров быть внимательными и осторожными, и не забывать, что водитель несет ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров.

Пассажирам в свою очередь нужно соблюдать правила поведения в транспорте и не отвлекать водителя от управления транспортным средством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.