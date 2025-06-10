График движения поездов МЦД-3 Ленинградского направления изменится 13 и 14 июня

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД по I главному пути перегона Москва Пассажирская — Москва Товарная 13 и 14 июня изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково и Москва — Зеленоград-Крюково — Москва будет отменена на всем маршруте следования. Интервалы движения поездов будут увеличены до 50 минут.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва проследуют укороченным маршрутом, а часть пригородных поездов будут отправляться по измененному расписанию.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.