Госавтоинспекция провела рейд по безопасности в лесопарке Мытищ Подмосковья

В прошедшие выходные в Мытищинском лесопарке сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд. К мероприятию присоединились представители управления культуры, молодежной политики и туризма, а также Единой дирекции парков.

Основная задача рейда — повышение безопасности на дорогах и предупреждение правонарушений среди участников движения. Особое внимание инспекторы уделили пользователям средств индивидуальной мобильности, таких как самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса и электросамокаты, которые часто используются сотрудниками служб доставки еды.

На территории лесопарка действует ограничение скорости транспорта до 15 километров в час. Заезд разрешен только для средств передвижения мощностью до 250 ватт и весом до 35 килограммов.

В администрации подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться в Мытищах на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.