Глава Раменского проверил качество новых дорог в деревнях Спас-Михнево и Головино

Глава Раменского округа Эдуард Малышев лично проехал по отремонтированному участку общего пользования, длина которого 975 м. Площадь нового асфальтобетонного покрытия составляет 4980 кв. м. По просьбам жителей, которые обращались к главе в ходе выездной администрации, в районе массива для многодетных семей, дорожники обустроили остановочный павильон, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В скором времени будут запущен школьный автобус — данный вопрос на контроле комитета по образованию. Кроме того дорожники обустроили тротуар для пешеходов, оборудованный системой освещения. Также было улучшено качество дороги в деревне Головино. Протяженность участка составляет 830 м.

Раньше дорога была грунтовой, теперь уложено качественное асфальтобетонное покрытие. В следующем году будет отремонтирован и соединительный участок дороги протяженностью 800 м между деревнями Спас-Михнево и Головино.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.