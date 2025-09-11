Глава Раменского проверил качество новых дорог в деревнях Спас-Михнево и Головино
Фото - © Раменский медиацентр
Глава Раменского округа Эдуард Малышев лично проехал по отремонтированному участку общего пользования, длина которого 975 м. Площадь нового асфальтобетонного покрытия составляет 4980 кв. м. По просьбам жителей, которые обращались к главе в ходе выездной администрации, в районе массива для многодетных семей, дорожники обустроили остановочный павильон, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В скором времени будут запущен школьный автобус — данный вопрос на контроле комитета по образованию. Кроме того дорожники обустроили тротуар для пешеходов, оборудованный системой освещения. Также было улучшено качество дороги в деревне Головино. Протяженность участка составляет 830 м.
Раньше дорога была грунтовой, теперь уложено качественное асфальтобетонное покрытие. В следующем году будет отремонтирован и соединительный участок дороги протяженностью 800 м между деревнями Спас-Михнево и Головино.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.