Глава Одинцова проверил качество ремонта асфальта на пр-те Керамиков в Голицыно

Глава Одинцовского округа вместе с жителями проверил качество ремонта асфальтового покрытия на проспекте Керамиков в Голицыно. В ходе работ было отремонтировано 7 тыс. кв. м дорожного полотна и около 400 кв. м тротуаров. Также подрядчик расширил проезжую часть на повороте, облегчив проезд встречным машинам, и подготовил основание дополнительной посадочной площадки для общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В работах задействовали около 15 рабочих и 13 единиц техники. Сметная стоимость проекта составила 20 млн рублей.

«Общая протяженность ремонтируемого участка составила 548 м. Уже проведен контроль качества — все параметры дорожной «одежды» были соблюдены. Подрядная организация завершает установку новых знаков. В ближайшее время на свежий асфальт нанесут дорожную разметку», — сообщил Андрей Иванов.

Глава уточнил, что ремонт проспекта Керамиков был выполнен по многочисленным обращениям граждан за счет средств местного бюджета. Качеством работ местные жители остались довольны.

В ближайшее время подрядчик приступит к ремонту другого объекта — дублера Можайского шоссе в Больших Вяземах.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.