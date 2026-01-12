Глава «Мострансавто»: бригады техпомощи работали в усиленном режиме в праздники

5,5 тыс. сотрудников «Мострансавто» ежедневно обеспечивали работу автобусов в зимние праздники, а бригады техпомощи трудились в усиленном режиме. Об этом заявил гендиректор компании-перевозчика Андрей Майоров на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Мы сильно вложились в подготовку к зимнему периоду. Мы ждали, что зима будет серьезная. Много сил и средств потратили на то, чтобы автобусы выходили и в праздничные дни, и в снегопады. Чтобы в любую погоду пассажиры могли в них ездить», — сказал Майоров.

Он отметил, что 5,5 тыс. сотрудников «Мострансавто» ежедневно обеспечивали работу автобусов в зимние праздники. Кроме того, к выпуску были добавлены 86 автобусов.

Майоров рассказал, что в зимние праздники бригады техпомощи работали в усиленном режиме для предотвращения транспортного коллапса. Также были задействованы эвакуаторы и тягачи компании для оперативной расчистки проезжей части.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье продолжается масштабное обновление общественного транспорта, в том числе за счет плановой замены подвижного состава и сотрудничества с Москвой.

«У нас большая программа по обновлению подвижного состава: 5% подвижного состава мы обновляем, плюс наше сотрудничество с Москвой — и по передаче маршрутов, и по оснащению техники. Я считаю, это должно дать результат», — сказал Воробьев.

