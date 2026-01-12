Воробьев: система общественного транспорта Подмосковья меняется в лучшую сторону

В Подмосковье продолжается масштабное обновление общественного транспорта, в том числе за счет плановой замены подвижного состава и сотрудничества с Москвой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема — общественный транспорт. Вижу Андрея Владимировича Майорова (гендиректора АО „Мострансавто“ — ред.). Мы видим позитивную динамику. У нас большая программа по обновлению подвижного состава: 5% подвижного состава мы обновляем, плюс наше сотрудничество с Москвой — и по передаче маршрутов, и по оснащению техники. Я считаю, это должно дать результат», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По словам главы региона, Подмосковью нужно и дальше усиливаться в этой части. Область растет, появляются новые микрорайоны, в малых населенных пунктах живет большое количество людей. Власти региона видят, что сегодня многие оставили личный транспорт, пересели на общественный – это удобнее и экономнее.

Он отметил, что вопросы с водителями и с эффективным управлением по-прежнему должны быть в фокусе у профильных команд в правительстве.

«Очень надеюсь, что все те трансформации и изменения, которые вы проводите, вы делаете своевременно, а где-то, возможно, даже с опережением», — добавил губернатор.

