Электропоезд, произведенный Демиховским машзаводом, вышел на маршрут в Санкт-Петербурге

На маршруте между петербургским Финляндским вокзалом и городом Сестрорецком запущен в эксплуатацию новый электропоезд ЭП2ДМ. Его производство осуществляется на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) в Орехово-Зуевском округе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время каждые сутки ЭП2ДМ совершает 7 рейсов на Сестрорецк. Это самый вместительный пригородный электропоезд в России. При 6-вагонной составности в нем 586 мест для сидения; в общей сложности электропоезд может перевозить одновременно 1 464 пассажира», — отметили в Трансмашхолдинге, в состав которого входит ДМЗ.

ЭП2ДМ — полностью российская разработка, все его конструктивные элементы, узлы и агрегаты выпускаются на территории нашей страны. Поезда данной модели поступают на отечественные железные дороги, электрифицированные постоянным током, с 2023 года.

ЭП2ДМ получил обновленную лобовую часть головного вагона, которая обеспечивает улучшение обзора из кабины; эргономичные пассажирские кресла с увеличенным на 6 см пространством, USB-разъемы Type-A и Type-C с функцией быстрой зарядки. В конструкции поезда используются системы кондиционирования с обеззараживанием воздуха, высоскоростной доступ в интернет по протоколу Wi-Fi, информационные LCD-табло. Благодаря стеклопакетам с тонировкой пассажирам комфортно на любом сидении даже в солнечную погоду.

Герметичные межвагонные переходы с поручнями позволяют пассажирам безопасно переходить из одного вагона в другой. В салонах головных вагонов создана среда, подходящая для людей с ограниченными возможностями — установлены подъемные устройства, спроектированы доступные туалетные комплексы. Все информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.