сегодня в 08:30

Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД в утренний час пик

Пассажиры рассказали о сильном сбое в движении электричек на Ярославском направлении МЖД в сторону Москвы, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Причиной задержек стала неисправность устройств СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) по первому пути участка Монино — Чкаловская.

Как отметил один из пассажиров, от Монина поезд отправился в сторону столицы по второму пути.

Как сообщила пресс-служба МЖД, пригородные поезда в сторону Москвы по техпричинам следовали по участку Монино-Чкаловская со снижением скорости с 05:58 до 07:14. Поэтому задержаны электрички в сторону Москвы.

Сейчас электропоезда на перегоне курсируют с установленным интервалом. Отклонение электричек от графика составляет до 10 минут.

