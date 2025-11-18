Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД в утренний час пик
Пассажиры рассказали о сильном сбое в движении электричек на Ярославском направлении МЖД в сторону Москвы, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Причиной задержек стала неисправность устройств СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка) по первому пути участка Монино — Чкаловская.
Как отметил один из пассажиров, от Монина поезд отправился в сторону столицы по второму пути.
Как сообщила пресс-служба МЖД, пригородные поезда в сторону Москвы по техпричинам следовали по участку Монино-Чкаловская со снижением скорости с 05:58 до 07:14. Поэтому задержаны электрички в сторону Москвы.
Сейчас электропоезда на перегоне курсируют с установленным интервалом. Отклонение электричек от графика составляет до 10 минут.
