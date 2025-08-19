Эксперт рассказала, как новые линии влияют на развитие города

В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро, которая протянется более чем на 43 км от станции ЗИЛ на МЦК в Даниловском районе до Троицка, что сделает ее самой длинной линией за пределами МКАД.

Всего на линии запланировано 17 станций: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская», «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

«Развитие транспортной инфраструктуры в Москве выходит далеко за рамки решения транспортных задач — современные станции столичного метро становятся важнейшими элементами городской среды, формирующими культурную идентичность новых районов. Метро не только обеспечивает связь между разными частями города, но и играет роль своеобразного общественного пространства, где пересекается много разных людей, создаются новые смыслы и символы, отражающие ценности мегаполиса», — отметила руководитель и партнер архитектурного бюро Юлия Тряскина.

По ее словам, создание уникальных интерьеров станций сопоставимо с проектированием культурных объектов. Архитекторы работают над тем, чтобы каждая новая станция стала яркой достопримечательностью, способствующей формированию чувства принадлежности жителей к своему району и гордости за столицу.

Строительство ведется поэтапно: в 2024 году в два захода, в сентябре и декабре, была введена в эксплуатацию первая очередь от «Новаторской» до «Новомосковской» длиной 15,5 км с семью станциями. Важным событием стал технический пуск участка «Новаторская» — «ЗИЛ» протяженностью 9,7 км, состоявшийся 21 июня 2025 года, где возводятся четыре новые станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Планируется, что этот отрезок откроют для пассажиров уже в сентябре 2025 года, приурочив событие ко Дню города.

Это значительно улучшит транспортное обслуживание около 600 тыс. жителей сразу семи районов: Даниловский, Донской, Гагаринский, Академический, Котловка, Нагорный и Ломоносовский. Их поездки в центр сократятся на 10–15 минут и станут в полтора-два раза быстрее. В перспективе, в 2029 году, планируется ввод еще шести станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Линия будет иметь пять пересадок: со станции «ЗИЛ» — на одноименную станцию МЦК; с «Крымской» — на одноименную станцию МЦК; с «Академической» — на одноименную станцию Калужско-Рижской линии; с «Новаторской» — на одноименную станцию БКЛ; с «Новомосковской» — на одноименную станцию Сокольнической линии. Также в будущем на станции «ЗИЛ» планируется организовать пересадку на перспективную Бирюлевскую линию.

Эффекты от новой линии будут масштабными. Она затронет почти два миллиона человек, предоставив им десятки новых маршрутов и сэкономив время в пути. К примеру, жители Троицка станут добираться до БКЛ и МЦК в два раза быстрее — за 35 и 45 минут соответственно. Дополнительными возможностями смогут воспользоваться и районы у Ленинского проспекта. Кроме того, линия разгрузит южные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Бутовской линий, а также снизит интенсивность автомобильного движения на прилегающих дорогах, что положительно скажется на экологии. В перспективе существенно улучшится транспортная доступность населенного пункта Красная Пахра и расположенных там ключевых объектов: крупнейшего в Европе электробусного парка, завода по изготовлению тяговых аккумуляторов и центра техобслуживания транспорта «КамАЗ».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции «Бульвар Генерала Карбышева».

«На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции „Бульвар Генерала Карбышева“. Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам. В планах — устройство инженерных сетей и чистовая отделка пассажирской зоны. Строительство „Бульвара Генерала Карбышева“ завершено более чем на 50 процентов», — отметил Владимир Ефимов.