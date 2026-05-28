Эксперт Егоров: изменения в ТО могут коснуться пассажирского транспорта

Автоэксперт Максим Егоров в беседе с РИАМО допустил, что обсуждаемые изменения в прохождении техосмотра (ТО) автомобилями в России, вероятнее всего, коснутся пассажирского транспорта.

«Я думаю, что для нас, гражданских лиц, возможные изменения ничем особо новым не грозят. Скорее всего, могут измениться тарифы и место, куда мы будем приезжать на техосмотр», — сказал Егоров.

По его словам, скорее всего, нововведения затронут коммерческий транспорт, перевозящий пассажиров.

«Я думаю, что, скорее всего, усилится контроль, кто и как проверяет, какую ответственность несет, выдавая карту технического осмотра, о том, что автомобиль исправен», — подчеркнул эксперт.

Ранее СМИ писали, что ТО транспортных средств в стране хотят усовершенствовать, чтобы он способствовал улучшению безопасности на дорогах. Работу проведут до 2028 года.

