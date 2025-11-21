Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «Натали» и «Виктория» прошли свыше 70% пути на участке «Рублево-Архангельское» — «Липовая Роща», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Тоннелепроходческие щиты „Натали“ и „Виктория“, которые строят перегонные тоннели между станциями „Рублево-Архангельское“ и „Липовая Роща“, в совокупности прошли свыше 3,3 км под землей — это более 70% всего пути. В частности, „Натали“ преодолела более 1,8 км, а „Виктория“ — около 1,6 км. Работы ведутся в условиях сложной гидрогеологии, пройдена часть трассы под руслом Москвы-реки. К настоящему моменту в общей сложности изъято почти 27 тыс. кубометров грунта», — заявил Ефимов.

Ранее эти щиты прокладывали перегонные тоннели между станциями «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». Тоннелепроходческие комплексы продолжают идти в штатном режиме с периодическими остановками на обслуживание и замену режущих элементов ротора.

«После завершения проходки между станциями „Рублево-Архангельское“ и „Липовая Роща“ строители приступят к созданию основных конструкций второй станции и обустройству пройденных тоннелей. Специалистам предстоит выполнить жесткое основание пути, проложить рельсы и инженерные сети», — уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Рублево-Архангельская линия длиной 27,6 км с 12 станциями станет важным элементом транспортной системы столицы, связав деловой центр «Москва-Сити» с жилыми районами северо-запада и Красногорском.

