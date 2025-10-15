Движение временно перекрыли на улицах в Москве
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В среду днем автомобильное движение временно перекрыли на нескольких улицах в Москве. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Для движения транспорта недоступны Ленинский проспект, Боровицкая площадь, Кремлевская набережная и Смоленская улица.
Кроме того, автовладельцы временно не смогут проехать на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе.
В среду в столице идет дождь, может пройти мокрый снег. Днем в Москве воздух прогреется лишь до плюс 3 - плюс 5 градусов. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.
Ранее стало известно, что новую платную дорогу возведут за 77,5 млрд рублей на западе Москвы. Ее протяженность составит 18,6 км.
