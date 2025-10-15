Дождь и мокрый снег будут в Московском регионе 15 октября

Днем 15 октября в Москве и области ожидается от трех до пяти градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

15 октября днем в Московском регионе ожидается облачная погода. Возможны умеренные дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от одного градуса мороза до одного тепла. Ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие осадки по области. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился, что страна переходит в зимний режим. Теплой погоды в ближайшее время не будет даже на юге РФ.

