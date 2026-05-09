Движение транспорта в центре Москвы начали открывать

В центре столицы начали снимать введенные из-за парада Победа ограничения, ряд улиц открыли для проезда транспорта, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Так, уже можно проехать по улицам Петровка, Тверской, Моховой, площадям Новой и Пушкинской, набережным Софийской, Раушской и Садовнической.

Ранее в мегаполисе закрывали улицы и набережные из-за проведения парада Победы. Также в центре нельзя будет парковаться до конца суток.

Утром в субботу на Красной площади прошел праздничный парад. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Победы.

