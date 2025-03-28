Движение на БКЛ ввели в график после задымления на станции «Савеловская»

28 марта в Москве после ЧП с поездом было восстановлено движение на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, оно уже введено в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Днем на «Савеловской» произошло задымление. Из-за проверки состава станция была временно закрыта. Перекрывалось движение от станции «Электрозаводская» до «Хорошевской» по часовой стрелке.

После ЧП с поездом пассажиров эвакуировали с «Савеловской». Сообщалось, что дым проник даже на другие станции.

В результате задымления никто не пострадал. «Савеловскую» уже открыли.