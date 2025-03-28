Станция «Савеловская» БКЛ метро Москвы закрыта из-за ЧП с поездом

28 марта в Москве на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро прервалось движение от «Электрозаводской» до «Хорошевской» по часовой стрелке. Станция «Савеловская» закрыта, об этом сообщает столичный Дептранс.

Причиной стала проверка состава. В Дептрансе уточнили, что никто не пострадал.

Поезд, ставший причиной сбоя в движении в московском метро, обслуживается изготовителем по контракту жизненного цикла. Специальная комиссия установит причины произошедшего.

Поезда проезжают станцию «Савеловская» без остановки.

Пассажиров призвали пользоваться поездами против часовой стрелки на БКЛ, радиальными линиями и Кольцевой веткой.

БКЛ — самая длинная линия московского метро, протяженность которой составляет 70 километров. В нее входит 31 станция и три электродепо.