Мощное задымление на станции «Савеловская» БКЛ метро — видео
Пассажиры сообщили о задымлении на станции «Савеловская» БКЛ метро
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Пассажиры московского метро сняли на видео обстановку внутри подземки на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ), где произошло задымление, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, что поезд стоит без движения, а люди, передвигающиеся по платформе, стараются быстрее дойти до выхода. Некоторые из пассажиров прикрывают лицо руками, на платформе виден дым.
На кадры очевидцев попали два человека в спецформе, которые, предположительно, прибыли на «Савеловскую» для устранения неполадки.
Ранее Дептранс Москвы сообщил, что станцию «Савеловская» БКЛ закрыли из-за проверки состава. Никто не пострадал.