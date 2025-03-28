Пассажиры московского метро сняли на видео обстановку внутри подземки на станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ), где произошло задымление, сообщает «Осторожно, Москва» .

На опубликованных кадрах видно, что поезд стоит без движения, а люди, передвигающиеся по платформе, стараются быстрее дойти до выхода. Некоторые из пассажиров прикрывают лицо руками, на платформе виден дым.

На кадры очевидцев попали два человека в спецформе, которые, предположительно, прибыли на «Савеловскую» для устранения неполадки.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что станцию «Савеловская» БКЛ закрыли из-за проверки состава. Никто не пострадал.