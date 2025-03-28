Появилось видео эвакуации людей со станции «Савеловская» БКЛ

В Сети появилось видео эвакуации людей со станции «Савеловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Ранее там произошло задымление, сообщает «Осторожно, Москва» .

Заявлено, что на «Савеловской» дежурная направляла пассажиров с платформы на эскалатор. По словам некоторых очевидцев, дым уже распространился на другие станции метрополитена.

Тем временем также появились другие кадры задымления на «Савеловской».

После инцидента станцию БКЛ закрыли для проверки состава. В результате задымления никто не пострадал, сообщал столичный Департамент транспорта.

Из-за появления дыма на «Савеловской» на БКЛ прерывалось движение от станции «Электрозаводская» до «Хорошевской» по часовой стрелке.