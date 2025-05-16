Дорожники Подмосковья отремонтировали знаки на 14 дорогах

Специалисты «Мосавтодора» заменили и отремонтировали выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки на 14 региональных дорогах в 12 муниципальных и городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Отремонтировали знаки, расположенные в черте городов: ул. Полевой в Черноголовке, Комсомольском проспекте в Люберцах, улицах Гагарина, Мичурина и Праволинейной в Жуковском, ул. Пушкина в Луховицах, ул. 2-й Урицкого в Солнечногорске, ул. Шнырева в Истре, ул. Ворошилова в Серпухове, ул. Ленточка в Пушкино, ул. Советской в Егорьевске, проезде Ленстроя в Талдоме. Также знаки заменили на ул. Праволинейной в поселке городского типа Быково Раменского округа.

В ведомстве отметили, что специалисты «Мосавтодор» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков. Еженедельно проводится обследование региональных дорог, в ходе которых выявляются элементы инфраструктуры, которые необходимо привести в нормативное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.