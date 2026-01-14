Дорожники Подмосковья отремонтировали светофоры в 10 округах региона

сегодня в 18:53

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофоров на региональных дорогах в 10 округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Светофорные объекты были отремонтированы на шести городских улицах: проспекте Победы в Ступине, улице Кирова в Подольске, улице Ленина в Лобне, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском и улице Ленина в Королеве.

Дополнительно специалисты восстановили работу светофоров на Фабричной улице в поселке Пироговский городского округа Мытищи, улице Куйбышева в поселке городского типа Менделеево городского округа Солнечногорск, Зеленом шоссе в поселке городского типа Горки Ленинские Ленинского городского округа и на дороге в селе Кривандино муниципального округа Шатура.

В министерстве подчеркнули, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. Особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, дорожным знакам и искусственным неровностям.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.