Дорожники Подмосковья очистили объекты инфраструктуры от граффити и рекламы

Сотрудники Мосавтодора устранили незаконные граффити и рекламу на 12 региональных дорогах в 10 округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе обследования дорожной инфраструктуры специалисты Мосавтодора выявили и ликвидировали несанкционированные граффити и рекламу на остановочных павильонах и дорожных знаках в 10 округах Подмосковья. Работы по очистке провели на Пушкинском шоссе в Пушкино, Красногвардейском бульваре в Подольске, Обуховской улице в Солнечногорске, улице Ленина в Лобне и улице Карла Маркса в поселке Красково городского округа Люберцы.

Необходимые меры также приняли на автобусных павильонах Советского проспекта в Ивантеевке, Малой Московской улице в Старой Купавне, Железнодорожной улице в поселке Монино городского округа Щелково, улице 7 Ноября в Лосино-Петровском и проспекте Мира во Фрязине.

Дополнительно дорожники очистили дорожные знаки от рекламы и граффити в деревне Тимохово Богородского округа и на Заречной улице в селе Рогачево Дмитровского округа. В министерстве транспорта Московской области напомнили, что порча элементов дорожной инфраструктуры является правонарушением и может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.