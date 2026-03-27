Дорожники отремонтировали знаки в десяти округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили дорожные знаки на 14 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Работы провели в рамках содержания дорожной сети, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В порядок привели поврежденные и выцветшие знаки на ряде региональных трасс. Ремонт выполнили во Фрязине на проспекте Мира и улице Полевой, в Сергиевом Посаде на улице Загорского, в Егорьевске на улице Хлебникова, в Мытищах на улице Мира, в Ступине на улице Пристанционной, в Электроуглях на улице Заводской и в Климовске на улице Ленина.

Также работы провели в Балашихе на Разинском шоссе, улицах Октябрьской и Пригородной. Знаки привели в нормативное состояние на улице 11 Саперов в поселке Нахабино городского округа Красногорск, в Раменском округе — на улице Ким в поселке Ильинский и на улице Станции Бронницы в селе Малышево.

В ведомстве отметили, что специалисты регулярно обследуют региональные дороги и устраняют выявленные недостатки. Особое внимание уделяется состоянию знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей и остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.