Дорожники отремонтировали ограждения в семи округах Подмосковья

За неделю специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения на региональных дорогах в семи городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Восстановили ограждения на дорогах в черте городов: ул. Академика Белова в Ступине, 1-м Советском переулке в Щелкове, Дзержинском шоссе в Котельниках, Носовихинском шоссе в Реутове, Разинском шоссе и ул. Саввинской в Балашихе.

Также ограждения отремонтировали на ул. Ленина в поселке Большевик г. о. Серпухов и ул. Коммунистической в деревне Ивашево Богородского округа.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП — разделяют проезжую и пешеходную части, а также разделяют транспортные потоки, чтобы минимизировать съезды с дороги и выезд на встречную полосу», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Обследование элементов, влияющих на безопасность дорожного движения, проводится регулярно. В случае их неисправного состояния специалисты «Мосавтодора» проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.