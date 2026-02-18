сегодня в 16:44

Дорожники Дубны очистили улицы от снега и восстановили освещение

В Дубне специалисты Мосавтодора продолжают убирать снег и устранять последствия снегопада на региональных дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Дубне дорожные службы проводят работы по зимнему содержанию региональных дорог. Специалисты Мосавтодора очищают тротуары и пешеходные переходы от снега на Новом шоссе, улице Вернова и проспекте Конструктора Селезнева. На проспекте Боголюбова дорожные полосы освободили от обледенения и колеи.

Для повышения безопасности восстановили работу светофора Т-7 на Новом шоссе. Также на Дубненском мосту провели ремонт линий наружного освещения.

Более 100 единиц спецтехники Дмитровского РУАД №9 продолжают обеспечивать безопасный проезд по дорогам не только в Дубне, но и в Талдомском и Дмитровском округах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.