Дорогу в Ивантеевке отремонтировали после обращения жителей в рамках выездного приема

26 июня, в рамках очередной «выездной администрации», член Общественной палаты Московской области Валерий Тимофеев совместно с местными жителями обратил внимание на плачевное состояние дороги вдоль 1-й Нижней улицы в Ивантеевке. Теперь дорогу отремонтировали, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Состояние дороги действительно оставляло желать лучшего, а между тем в этом районе проживает участник СВО, имеющий военную травму, и несколько многодетных семей.

Решение о проведении ремонтных работ было принято прямо на месте. Силами МКУ «Тарасовское» дорога была оперативно отсыпана асфальтовой крошкой и уплотнена катком.

3 сентября уполномоченный главы округа Нина Ушакова, Валерий Тимофеев и активные жители лично оценили проделанную работу.

Жители выразили благодарность специалистам за оперативность и качество, но при этом подчеркнули важность капитального ремонта в будущем, с полноценным асфальтовым покрытием.

«Благодарю жителей за встречу, а Валерию крепко жмем руку за участие в решении проблем большинства», — подвела итоги встречи Нина Ушакова, подчеркнув важность совместной работы власти и общественности для благополучия округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.