Дороги Подмосковья во вторник вечером загружены на 5 баллов

Во вторник вечером загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Пятницком и Волоколамском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.