Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 6 баллов

Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Пятницком, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Ведомство призывает жителей быть внимательными и не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. А также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.